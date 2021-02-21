Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Beyşehir-Akseki kara yolunun Bademli Mahallesi yol ayrımında uygulama noktası kurdu. Uygulama sırasında sürücülerin ve yolcuların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup olmadıkları kontrol edildi.

Geri geri kaçtılar

Bu esnada uygulama noktasını uzaktan görerek, yola devam etmek yerine denetime takılmamak için geri geri gitmeye çalışan araçları gören ekipler, durumu merkeze bildirdi.

Kent Güvenlik Sistemi kameralarından plakaları tespit edilen araçların sürücülerine, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ceza verildi.

Uygulamada ayrıca durdurulan 18 aracın sürücüne ve beraberindekilere, kısıtlama ile trafik kurallarını ihlal nedeniyle toplam 25 bin lira ceza kesildi.