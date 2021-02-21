Kadıköy’de kısıtlamanın ikinci gününde güneşli havayı gören vatandaşlar, kısıtlamayı ihlal ederek, parklara ve sahillere akın etti. Polis ekipleri de salgın tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Bu kapsamda, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 19 Şubat Cuma akşamı saat 21.00'den 21 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'a kadar Kadıköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden toplamda 560 kişiye “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle idari para cezası kesildi.