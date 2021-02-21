Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 20:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da tefeci operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ağrı'da tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 18 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında Ağrı, İstanbul ve Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
13 zanlının işlemleri sürüyor
Emniyetteki işlemleri devam eden 13 zanlının ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Gelen ihbar ve şikayetler üzerine Ağrı merkezli 3 ilde tefecilere yönelik yapılan operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmış, çok sayıda senet ve silah ele geçirilmişti.
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