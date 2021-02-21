Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 18:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 8 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in Manyas ilçesinde 8 ev, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Manyas Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kırsal Kalebayır Mahallesi'nde 8 evde yaşayan kişilerden bazılarının COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Bu adreslerde temaslı kişilerin de bulunduğu duyurulan açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu evlerde karantina başlatıldığı ifade edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ise karantina kuralları doğrultusunda denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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