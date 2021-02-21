Geçen hafta yurt genelinde etkili olan Sibirya soğukları Türkiye'yi terk etti.

Yeni haftada yağışsız bir hava hakim olacak.

Hava Tahmin Uzmanı Dr. Levent Yalçın, "Yağışlı hava yurdu terk etti. Yüksek basıncın etkisiyle beraber meteorolojik hadise olarak bekleyeceğimiz en belirgin şey buzlanma ve don riski. İç kesimlerde ziraat ile uğraşanlar için zirai don uyarımız mevcut" dedi.

Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Deniz seferlerinde aksaklıklar yaşanabilir.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya "çığ" uyarısı

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışı alan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya ise çığ uyarısı yapılıyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de sıcaklık artacak

Üç büyük şehirde hafta sonuna doğru hava ısınacak.

Ankara ve İstanbul'da çarşambadan itibaren sıcaklıklar 12, İzmir'de 18 dereceye kadar yükselecek.



