Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 17:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mardin’de terör operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: Jandarma Genel Komutanlığı]
Mardin’de Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü ile ilişkili olduğu tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca operasyon yapıldığını açıkladı.
Operasyonda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olduğu ve yardım yataklık yaptığı belirlenen 12 şüpheli yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca yapılan operasyonda "PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık yapmak" suçlarını işledikleri şüphesiyle 12 şahıs yakalanmıştır. pic.twitter.com/IzAQUQ9ifj— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) February 21, 2021
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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