Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca operasyon yapıldığını açıkladı.

Operasyonda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olduğu ve yardım yataklık yaptığı belirlenen 12 şüpheli yakalandı.