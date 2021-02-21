Türkiye'nin doğal güzellikleri bir bir koruma altına alınıyor.

Denizi, doğası ve tarihi ile Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Adrasan, Tekirova ve Gelidonya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından nitelikli doğal koruma alanı olarak tescillendi.

Tekirova kıyıları da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında

Adrasan, çam ağaçları ile çevrili koyları ile meşhur bir bölge. Güneyinde ise Olimpos Antik kenti bulunuyor.

Aynı güzergahta bulunan Tekirova kıyıları da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında. Denizinin temizliği ve berraklığı ile mavi bayrak sahibi kıyı şeridi de koruma altına alındı.

Türkiye'nin en güzel yürüyüş rotalarından biri

Bir diğer korunacak bölge ise Gelidonya. Türkiye'nin en güzel yürüyüş rotalarından biri. Likya yolu buradan geçiyor. Bölge bahar dönemi ile birlikte ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gelidonya Feneri, 1936 yıllarından bu yana denizcilere ışık tutmuş tarihi mekanların arasında yerini alıyor.

Diyadin Kanyonu da koruma altında

SİT alanı olarak tescillenen yerlerden biri de Ağrı'daki Diyadin Bazalt Kanyonu. Derin vadileri ve Murat Nehri ile dikkat çeken bölge, Murat Kanyonları olarak da biliniyor.

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, Kamp, Diyadin Bazalt Kanyonu'nun, karavan ve çadır tutkunlarının, yürüyüşçülerin tam isteyeceği yer olduğunu söyledi.

Koruma kararı ile birlikte, bölgedeki turizm hareketliliğinin de artması bekleniyor.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Sayit Ersan