Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ömer Çiftçi, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bitlis'te görevli Uzman Çavuş Ömer Çiftçi, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Memleketi Eyyübiye ilçesine bağlı Güzelkuyu mahallesinde düzenlenen törenle Çiftçi'nin naaşı toprağa verildi.
Cenaze törenine katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ailenin fertleriyle görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.
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