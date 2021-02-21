Aksaray- Ankara yolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Zikrullah Yaşar, yol kenarında bir kuzu olduğunu gördü. Yaşar, aracını park ettikten sonra, kısa süreli kovalamacanın ardından kuzuyu yakaladı.

Kuzunun üşüdüğünü fark eden Yaşar, hemen kamyonetin içine koyup,ısınmasını sağladı. Ardından da polise haber verdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Hayvan Koruma Ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen HAYDİ ekibi bölgede yaptığı araştırma sonucu kuzuyu sahibi Özbekistan uyruklu Abdulkıyas Ayinger'e teslim etti.

