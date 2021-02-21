Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde COVID-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerin sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Merkez ilçe Ortahisar başta olmak üzere tüm ilçelerde, Kaymakamların da katılımıyla denetimler yapıldığı ifade edilen açıklamada, polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında sokağa çıkma kısıtlaması ihlallerine yönelik denetimlerde bulunulduğu kaydedildi.

Trafiğe çıkan sürücülerin izin belgesi kontrol edildiği denetimlerde, açık olan iş yerleri de denetlendi.