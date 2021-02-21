Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da koronavirüs denetimleri sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Trafiğe çıkan sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi, açık olan iş yerleri de denetlendi.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde COVID-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerin sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Merkez ilçe Ortahisar başta olmak üzere tüm ilçelerde, Kaymakamların da katılımıyla denetimler yapıldığı ifade edilen açıklamada, polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında sokağa çıkma kısıtlaması ihlallerine yönelik denetimlerde bulunulduğu kaydedildi.
Trafiğe çıkan sürücülerin izin belgesi kontrol edildiği denetimlerde, açık olan iş yerleri de denetlendi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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