Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 17:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Markete giden genç kıza pitbull saldırdı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ataşehir’de markete giden genç kız, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde markete giden 16 yaşındaki İrem G., pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Köpeğin sahibi, genç kızın üzerinden köpeğini alarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine gelen ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan genç kız tedavisinin ardından polise giderek şikayetçi oldu.
Polis ekipleri köpeğin sahibini yakalamak için çalışma başlattı.
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