Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kumar oynayan 16 kişiye 55 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 16 kişiye kumar oynamaktan ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirlerini ihlalden 55 bin 504 lira ceza uygulandı.
Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Evdeki 16 kişiye kumar oynamak, kumar oynamak için yer temin etmek ve COVID-19 tedbirlerine uymamaktan toplam 55 bin 504 lira ceza verildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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