Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Evdeki 16 kişiye kumar oynamak, kumar oynamak için yer temin etmek ve COVID-19 tedbirlerine uymamaktan toplam 55 bin 504 lira ceza verildi.