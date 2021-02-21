Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da kaçak kazı yapanlara operasyon: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Aydın’ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yapanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi suçüstü yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi Hıdır İlyas bölgesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
İş makinesiyle kaçak kazı yapıldığını belirleyen ekipler, 26 metre uzunluğunda "yılan kamera", monitör, şarj cihazı, aydınlatma kablosu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Öte yandan şüphelilere, COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 9 bin 800 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Kaçak Kazı
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