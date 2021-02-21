Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçak tütün satışına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bir firmaya ait, 5 farklı adreste arama yaptı.

Aramalarda, 22 bin 400 içi tütünle doldurulmuş makaron, 10 bin 272 sigara sarma kağıdı, 11 kilo 900 gram nargile tütünü, 18 bin 200 boş makaron, tütün sarma makinası, 30 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 18 kilogram bandrolü sonradan yapıştırıldığı değerlendirilen kıyılmış tütün, 540 gram pipo tütünü, 71 kilogram işlenebilir açık tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.