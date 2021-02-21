Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 21:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uzay aşığı Abdülkadir Topkaç hayatını kaybetti
Sosyal medyada uzay tutkusuyla tanınan Abdülkadir Topkaç, kansere karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde kanser tedavisi gören Abdülkadir Topkaç, 67 yaşında hayatını kaybetti.
Topkaç'ın cenazesi, yarın Diyarbakır'da toprağa verilecek.
Etiketler: Uzay Çalışmaları
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