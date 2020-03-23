Koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan önlemler kapsamında piknik yapmak yasaklandı.

Emniyet ekipleri, ormanlık alanlarda, ekip araçları, yaya devriyelerinin yanı sıra havadan da denetim yaptı.

Polis, İstanbulluların yoğun olarak gittiği Aydos Ormanı'nda piknik yapanları, havadan anonsla uyardı.

Ancak tüm uyarılara rağmen, kuralları ve toplum sağlığını umursamayanlar da vardı. İstanbul Arnavutköy’de ormanlık alanda buluşan bir grup genç, güreşmeye başladı. Kalabalık bir grup da onları izledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklanmasına karşın, İstanbul'da asker uğurlamaları da sürdü. Birçok noktada toplanan gençler, virüs tehdidine aldırmadan eğlendi.