Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da yaşlıların kartlı sayaçlarına yükleme evlerinde yapılacak
Ankara'da ASKİ kartlı sayaç kullanan 65 yaş ve üzeri abonelerin su yükleme işlemleri adreslerinde yapılacak.
Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, "ASKİ ekiplerimiz kartlı sayaç kullanan 65 yaş ve üstü konut abonelerimizin su yükleme işlemlerini 24 Mart 2020'den itibaren adreslerinde yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda ayrıca, vatandaşların "Alo 153" ve "0312 616 00 00" numaralı telefondan ilgililerle irtibata geçebileceği belirtildi.
Etiketler: ankara askı aski su yüklemeSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 12:47
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