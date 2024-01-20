Üsküdar'da 4 katlı otoparkta yangın

Olay saat 13.00 sıralarında Çengelköy Mahallesi Şenol Güneş Parkı'nın altındaki 4 katlı otoparkta çıktı. Otoparktaki depoda çıktığı belirtilen yangında yoğun duman eksi 2 ve eksi 3'üncü katları kapladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliğini almaya çalıştı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bazı araçlarda hasar oluştuğu öğrenildi.

Yangınla ilgili konuşan Fatih Başaran, "Depoyu açtık, duman çıktığını gördük. Aracını çıkaranlar oldu ama içeride araçlar da var" dedi.