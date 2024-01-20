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Türkiye
AA 20.01.2024 14:40

Samsun'da kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B'nin İlkadım ilçesindeki iş yerinde kaçak içki üretip sattığı bilgisine ulaştı.

M.B'nin iş yerinde yapılan aramada 39 sentetik ecza hapı, 36 litre etil alkol, 3 litre sahte içki, 42 içki kiti,
21 anason aroması kiti ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramada 4 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 41 gümrük kaçağı adaptör, 38 gümrük kaçağı şarj kablosu, 30 bin bandrolü boş makaron, 1400 doldurulmuş makaron, 1 litrelik 31 etil alkol, 3,5 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Operasyonda 4 zanlı yakalandı.

KOM Şube ekiplerince yürütülen operasyonda da İlkadım ilçesinde bir adreste 62 gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu.

Olayla ilgili 1 zanlı gözaltına alındı.

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