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Türkiye
AA 22.04.2024 08:38

Üsküdar-Samandıra Metrosu'nda arıza: Yoğunluk oluştu

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferler her iki yönde Altunizade’ye kadar yapılıyor.

Üsküdar-Samandıra Metrosu'nda arıza: Yoğunluk oluştu
[Fotograf: İHA]

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi.

Günün ilk seferiyle başlayan arıza nedeniyle, Altunizade Metro istasyonuna gelen yolcular yoğunluk oluşturdu.

Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular Altunizade istasyonunda trenlerden indirilerek güvenlik görevlileri tarafından karşı yönden gelen trenlere yönlendirildi.

Metro İstanbul, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasına metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüslerinin konulduğunu duyurdu.

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