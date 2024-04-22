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Türkiye
AA 22.04.2024 08:23

Minibüs uçuruma devrilip yandı: 4 ölü, 17 yaralı

Adana'da bir minibüs uçuruma devrilerek yandı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Aracın sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Minibüs uçuruma devrilip yandı: 4 ölü, 17 yaralı

Mardin'den Manisa'nın Salihli ilçesine çalışmaya giden tarım işçilerinin bulunduğu Mustafa A. yönetimindeki minibüs, Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandıktan sonra alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Sağlık ekipleri minibüsteki Zeynettin Çakıl, Zozan Sakin ve Bünyamin Çakıl'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Serkan Çakıl da kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 7'si çocuk 17 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, aracın sürücüsü Mustafa A'yı tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Bu arada, sürücünün yanlış yola girdiğini fark edip dönüşe geçtiği sırada kazanın yaşandığı öne sürüldü.

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