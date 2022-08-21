Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 02:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.
İlçe merkezinden Derbent köyü yönüne ilerleyen M.U. yönetimindeki otomobil, Dukuk Çam mevkisi yakınlarında karşı yönden gelen M.S. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Necati Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki R.S. ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arslan'ın cenazesi de Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası Uşak
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