İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; örgüt mensubu M.U., MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK içinde Suriye'de silahlı faaliyet yürütmek ve örgüt kamplarında eğitim almak amacıyla 2015'te illegal yollardan bu ülkeye gitti ve 2019'da sansasyonel eylem yapmak amacıyla yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikten sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.

M.U.'nun, tahliye olmasının ardından 5 Ağustos 2022'de Ağrı'da düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen MLKP terör örgütü üyesi U.A.'nın sözde intikamını almak için emniyet güçlerine yönelik eylem arayışında olduğu tespit edildi.

M.U.'nun, iki gün önce Sultangazi Gazi Mahallesi'ndeki hücre evinde, örgütün eylem planına ilişkin hazırlık ve planlama yaptığının belirlendi.

4 şüpheli gözaltına alındı

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda M.U. ile MLKP Merkez Komite üyesi E.Y., Ezilenlerin Sosyalist Partisi İstanbul İl Başkanı H.D.A. ve örgüte ev temin eden N.G. yakalandı.

Adreste 2 tabanca, çok sayıda fişek, 1 el bombası ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.