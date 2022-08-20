Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 20:52Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Hava temizleyici fanı bozuldu, 20 bin tavuk telef oldu
[Fotograf: İHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftlikte hava temizleyici fanının bozulması nedeniyle 20 bin tavuk telef oldu.
İbrişim Mahallesi'nde bir çiftlikte bulunan hava temizleme fanı, henüz belirlenemeyen nedenle bozuldu.
Çiftlikte bulunan 20 bin tavuk, sıcaklık sebebiyle telef oldu.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Tavuklar toplu şekilde gömüldü, iş yerinde temizlik yapıldı.
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