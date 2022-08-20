İbrişim Mahallesi'nde bir çiftlikte bulunan hava temizleme fanı, henüz belirlenemeyen nedenle bozuldu.

Çiftlikte bulunan 20 bin tavuk, sıcaklık sebebiyle telef oldu.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Tavuklar toplu şekilde gömüldü, iş yerinde temizlik yapıldı.