Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 22:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]
Adana Seyhan'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Fabrikanın içinde kimse bulunmuyor.
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