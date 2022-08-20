Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Fabrikanın içinde kimse bulunmuyor.