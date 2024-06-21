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Türkiye
AA 21.06.2024 06:09

Uşak'ta tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak'ta tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen Ali Koraş (20) yönetimindeki motosiklet, Yenişehir köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden H.Y. (60) idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

Motosiklet çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Koraş'ın cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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