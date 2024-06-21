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Türkiye
AA 21.06.2024 05:46

Sinop'ta yangın: 2 ev ve bir ambar küle döndü

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve bir ambar kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta yangın: 2 ev ve bir ambar küle döndü

İlçeye bağlı Emirtolu köyünde tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bir diğer eve sıçradı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye, itfaiye, orman, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangında 2 ev ile bir ambar tamamen yandı.

Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran da bölgeye giderek incelemede bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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