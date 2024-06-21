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Türkiye
DHA 21.06.2024 06:07

Kamyon ile traktörün çarpıştığı kaza sonrası minibüs de jandarma aracına çarptı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, kamyonla çarpışan traktördeki Rasime hayatını kaybetti, eşi Bayram Sarıkaya ise ağır yaralandı. Kaza yerine giden jandarma ekiplerinin bulunduğu araca da minibüsün çarpması sonucu da 3 jandarma personeli yaralandı.

Kamyon ile traktörün çarpıştığı kaza sonrası minibüs de jandarma aracına çarptı

Kaza, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Karandere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan, Aksaray yönüne doğru ilerleyen Cumali A. yönetimindeki kamyon, aynı yöne ilerleyen Bayram Sarıkaya yönetimindeki traktör ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, traktör sürücüsü Bayram Sarıkaya ve eşi Rasime Sarıkaya yaralandı. Yaralılar, yan yatan traktörün altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rasime Sarıkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı eşi Bayram Sarıkaya ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Bayram Sarıkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Cumali A. gözaltına alındı.

3 jandarma personeli yaralandı

Öte yandan, kaza raporunu tutmak için gelen ve bölgede çevre güvenliğini sağlayan jandarma ekiplerinin bulunduğu araca, sürücüsünün kontrolünden çıkan M.S. yönetimindeki minibüs çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 jandarma personeli yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralı 3 jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs sürücüsü M.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Ankara Trafik Kazası
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