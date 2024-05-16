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Türkiye
AA 16.05.2024 13:49

Uşak'ta takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde Yunanistan uyruklu üç kişinin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü.

Uşak'ta takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

İzmir-Ankara kara yolunda ilerleyen Yunanistan vatandaşı T.E. yönetimindeki otomobil, ilçe girişindeki Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında şarampole düşerek takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza sırasında araçtan fırlayan aynı ülke uyruklu Nikoletta Diamantakou'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki L.V., Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diamantakou'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Uşak'ta takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Uşak Valisi Turan Ergün, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, olay yerinde incelemede bulundu.

Vali Ergün, yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre 3 Yunanistan vatandaşının olduğu otomobilin takla atması sonucu bir kişinin öldüğünü, iki kişinin ise hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandığını, ileri tetkikler için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceklerini söyledi.

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