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Türkiye
AA 16.05.2024 13:12

Yılın dört ayında 120 bin engelli ve yaşlıya devletin "vefa eli" uzandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, ev temizliği ve kişisel bakım gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve kronik hastalara yönelik 81 ilde uygulanan Ulusal Vefa Programı ile 2023'te 127 bin 720 kişiye ulaşıldı.

Yılın dört ayında 120 bin engelli ve yaşlıya devletin "vefa eli" uzandı

Yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakım gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik COVID-19 salgını sürecinde hayata geçirilen Vefa Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2022'de kapsamı genişletilerek, "Ulusal Vefa Programı"na dönüştü.

Büyük bölümü kadınlardan, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifika sahibi personel ve gönüllü vatandaşlardan oluşan vefa grupları, yalnız yaşayan vatandaşların ikamet ettiği evlerin temizliği, yemek ihtiyacı, pazar alışverişi, günlük bakım ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Başvurular SYDV'lere yapılıyor

Program kapsamında, ihtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan engelliler, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ile 60 yaş ve üstü vatandaşlar, 81 ilde bu hizmetten yararlanabiliyor.

Ulusal Vefa Programı'nın hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca, vakıf personelinin saha çalışmaları ve ev ziyaretleri sırasında belirlediği ihtiyaç sahipleri de hizmete dahil ediliyor.

Bütçe, bu yıl 2,8 milyar liraya yükseldi

Vefa destek grupları, Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Evlerinden çıkamayan ve ihtiyacını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların taleplerini yerine getiren ekipler, geçen yıl 127 bin 720 yaşlı, engelli ve kronik hastanın ihtiyacına cevap verdi. Bu yılın ilk dört ayında yaklaşık 120 bin vatandaşın yardımına koşan vefa grupları, engelli, yaşlı ve kronik hastalara yönelik desteğini sürdürüyor.

Bakanlık, geçen yıl 1,6 milyar lira bütçe ayırdığı Ulusal Vefa Programı'nın daha etkin ve kapsamlı yürütülebilmesi için bu yılki bütçesini 2,8 milyar liraya yükseltti.

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