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Uşak'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Uşak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Zülfikar Şeref yönetimindeki minibüs, Uşak-Manisa kara yolu Yenişehir köyü yakınlarında, devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve aynı araçtaki 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2 yaşındaki Eylül Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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