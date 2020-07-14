Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 90 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da 1278 personelin katılımıyla hava, kara ve denizden asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan 90 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da, hava, kara ve denizden "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
İl genelinde dün yapılan uygulamaya 1278 personelden oluşan 203 ekip, 2 deniz, 2 hava aracı ve 2 dedektör polis köpeği katıldı.
Kentin giriş ve çıkışları ile şehir merkezinde önceden tespit edilen toplam 133 sabit uygulama noktası ve iş yeri kontrol edildi.
[Fotoğraf: AA]
Sorgulanan 4 bin 165 kişiden, çeşitli suçlardan aranan 90'ı gözaltına alındı.
2 araç trafikten men edildi
Kontrol edilen 726 araçtan 46'sına 53 bin 942 lira ceza kesilirken, 2 araç trafikten men edildi.
Öte yandan, helikopter ve drone ile yapılan havadan trafik denetiminde de toplam 145 sürücüye idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Etiketler: antalya haber antalya güven uygulamasıSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 17:52
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