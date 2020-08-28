Haber Giriş: Kaynak: AA
Uşak'ta markette çıkan yangın hasara neden oldu
Uşak'ta bir markette çıkan yangın hasara yol açtı. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markette yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede marketin iç kısımlarına ilerleyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol almayı başardı.
Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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