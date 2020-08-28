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İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı
İzmir'de terör örgütü PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çalışmalar sonucu 4 şüphelinin, Buca ve Menderes ilçelerinde PYD/YPG adına örgütsel faaliyet göstermeye çalıştıklarını tespit etti.
Ekipler, Suriye uyruklu H.M, M.M, N.E.Ş. ve M.E.H'yi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: izmir terör operasyonu Terör örgütü PYD/YPGSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 00:23
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