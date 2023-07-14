Uşak’ta konut satışları yarı yarıya azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Haziran ayı 2023 konut satış istatistiklerini yayınladı.

Uşak’ta geçen yıl Haziran ayında 191 olan ipotekli ev satışı 2023 Haziran ayında 68’e düştü. Geçen yıl aynı dönemde 534 olan diğer satışlar, 302’ye, 338 olan ilk el ev satışı 126’ya, 377 olan ikinci el ev satışı ise 244’e düştü. Uşak’ta gayrimenkul alım satımı ve inşaat işleriyle uğraşan kişiler de Uşak’ta ev satışlarının yarı yarıya düştüğünü doğrulayarak, artık kimsenin yatırım amaçlı ya da başka bir amaçla ev almadığını sadece acil ihtiyacı olan vatandaşların ev aldığını ifade etttiler.

Türkiye genelinde Haziran ayında 83 bin 636 konut satıldı Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %44,4 azalarak 83 bin 636 oldu.

Konut satışında İstanbul en büyük paya sahip

Konut satışlarında İstanbul 13 bin 578 konut satışı ve %16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 325 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve %5,4 pay ile Antalya izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu il Ardahan

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 29 konut ile Hakkari, 44 konut ile Tunceli oldu.

Konut satışları Ocak-Haziran döneminde %22,1 azaldı Konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,1 azalışla 565 bin 779 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları 13 bin 463 olarak gerçekleşti Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %66,8 azalış göstererek 13 bin 463 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %16,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,6 azalışla 121 bin 530 oldu. Haziran ayındaki ipotekli satışların 4 bin 698'i; Ocak-Haziran dönemindeki ipotekli satışların ise 39 bin 499'u ilk el satış olarak gerçekleşti.