Çok Bulutlu 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.12.2024 23:51

Uşak'ta kar nedeniyle okullar tatil edildi

Uşak Valiliği, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 30 Aralık Pazartesi günü ara verileceğini duyurdu.

Uşak'ta kar nedeniyle okullar tatil edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının gece saatlerinde artarak devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Aralık Pazartesi, ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Saat 12.00'ye kadar ilimiz merkezinde trafik seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir."

ETİKETLER
Uşak Kar Yağışı Hava Durumu
Sıradaki Haber
Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:41
Hırvatistan'da sandık çıkış anketlerine göre, Milanovic ikinci kez cumhurbaşkanı oldu
23:40
Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
22:09
Bakan Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını değerlendirdi
22:11
EKK: Ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde yürütüyoruz
21:29
İstanbul'da yılbaşı gecesi 55 bin polis görev yapacak
22:47
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
FOTO FOKUS
TRT'nin yeni dizisi "Gassal"a yoğun ilgi
TRT'nin yeni dizisi "Gassal"a yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ