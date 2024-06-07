Uşak'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen İsmail Moral yönetimindeki otomobil, Ürünköy yakınlarında aynı istikamette seyreden B.T. kontrolündeki kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Moral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Moral'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.