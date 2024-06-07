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Türkiye
AA 07.06.2024 07:25

Uşak'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Uşak'ta kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen İsmail Moral yönetimindeki otomobil, Ürünköy yakınlarında aynı istikamette seyreden B.T. kontrolündeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Moral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Moral'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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