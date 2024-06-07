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Türkiye
AA 07.06.2024 03:32

İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada bıçaklama ve darp sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Dün akşam Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 17 yaşındaki M.A.,  27 yaşındaki Ş.E'yi bıçakla yaraladı. 37 yaşındaki M.E. ise darp sonucu yaralandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.

Kavgada kullandıkları tabanca, pompalı tüfek ve bıçak da ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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