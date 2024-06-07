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Türkiye
İHA 07.06.2024 02:51

Kırmızı ışıkta geçen kamyonet işçi servis ile çarpıştı: 8 yaralı

Bursa’da kırmızı ışık ihlali yapan kamyonet, dönüş yapan servis aracına çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçen kamyonet işçi servis ile çarpıştı: 8 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza merkez, Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Ferhat K. idaresindeki kamyonet, kırmızı ışığı ihlal edip hızla ilerledi. Bu esnada kendisine yanan yeşil ışık üzerine harekete geçen Sebahattin T. idaresinde işçileri taşıyan servis aracı kamyonetin çarpması ile savruldu.

Kazayı görenler hemen yaralıların yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonette ve servis aracında sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar bölgedeki en yakın hastanelere sevk edildi.

Kazada 6 işçi olmak üzere toplam 8 kişi yaralanırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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