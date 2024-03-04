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Türkiye
AA 04.03.2024 08:01

Uşak’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Uşak’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Eşme-Kula kara yolunda ilerleyen T.A. yönetimindeki otomobil, Kıran köyü yakınlarında, karşı yönden gelen M.Ç'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobildeki sürücünün eşi Fatma Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Uşak’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücüler, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Fatma Ç'nin cenazesi ise Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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