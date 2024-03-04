Rize'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Durak köyünde meydana gelen kazada, ilçe merkezine seyir halinde olan H.İ.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarladı.
Metrelerce yükseklikten alt yola yuvarlanan kamyonet uçurumun kenarında yan yatarak durabildi.
Kazada, araç içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralıları kurtarmak için kamyonetin tavanı kesildi
Adrese gelen itfaiye ekipleri kamyonetin tavanını keserek içerdeki yaralıları kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.