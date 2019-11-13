Uşak Belediyesi ve Hizmet İş Sendikasının organizasyonuyla belediye binası önünde Türk Kızılayın kurduğu standa gelen çalışanlar ve vatandaşlar, SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören minik Esila için düzenlenen kampanyaya katıldı.

Esila Kurt'un babası Ercan Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada kızının boğaz enfeksiyonuyla hastaneye yattığını, 3 ay önce HLH teşhisi konulduğunu belirterek hastalık sürekli kendini yenilediği için kemik iliği nakli gerektiğini söyledi.

"Hastalık bastırılmaya çalışılıyor"

Kızı için bir an önce uygun ilik bulunmasını istediklerini anlatan Baba Kurt, "Şu an kemoterapi ve ilaç tedavisi devam ediyor. Hastalık bastırılmaya çalışılıyor. Sadece benim kızım değil Türkiye'de yaklaşık 2 bin 500 civarında kemik iliği bekleyen hasta var. Herkesten kök hücre bağışına önem vermelerini, bir çocuğa umut olabilmeleri için bağışçı olmalarını istiyorum." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da Esila bebek için seferber olduklarını aktararak "Umarım Esila bebeğimize veya bu şekilde ilik bekleyen hastalardan bir tanesine şifa olabiliriz." diye konuştu.

Hizmet-İş Uşak Şube Başkanı Recep Sorkun ise Esila ve benzer durumdaki çocukları kurtarmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA