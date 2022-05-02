Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta fabrika yangını: Gökyüzü siyaha boyandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta battaniye üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Gökyüzünün siyah dumanlarla kaplandığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Sivaslı-Uşak kara yolundaki Cezaevi Kavşağı yakınlarında bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Uşak'ta battaniye üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.https://t.co/EwNaJO7r0p pic.twitter.com/AGcgdUi1Og— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 2, 2022
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