Sivaslı-Uşak kara yolundaki Cezaevi Kavşağı yakınlarında bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.