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Türkiye
AA 14.01.2025 22:03

Uşak'ta devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda devrilen traktördeki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Yenice köyü yakınlarında İ.D. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü İ.D. ile M.G. yaralandı, 7 yaşındaki Melih G. ile Mükerrem D. traktörün altında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Melih G. ve Mükerrem D. sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Melih G. ve Mükerrem D, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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