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Türkiye
İHA 14.01.2025 18:39

Reçeteyle ilaç alıp daha sonra satan baba ve oğlu yakalandı

Adana'da reçeteye tabi ilaçları piyasadan toplayıp daha sonra satan baba ve oğlu yakalandı. 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirilirken, baba ve oğlu suçu birbirinin üzerine attı.

Reçeteyle ilaç alıp daha sonra satan baba ve oğlu yakalandı
[Fotograf: İHA]

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, S.C. ve oğlu O.C.'nin reçeteye tabi ilaçları piyasadan toplayıp sattığını belirledi.

Bunun üzerine polis çalışma başlattı. Polis yapılan çalışma sonrası şüphelilerin ilaçları sakladığı deponun yerini tespit etti.

Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde bulunan depoya yapılan baskında ağrı kesici, antibiyotik ve serum gibi ilaçların bulunduğu 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan baba S.C. ifadesinde, "Bana ait değil depo, ilaçlar oğluma ait" derken oğlu O.C.'nin ise, "Babam yalan söylüyor, ilaçlar bana ait değil" dediği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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