Manisa'da iki işçi servisi çarpıştı: 35 yaralı

Kayalıoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, C.K'nin kullandığı işçi servisi ile T.D. yönetimindeki servis midibüsü ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki işçilerin bazıları araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu minibüste sıkışan işçiler, araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan 35 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Akhisar-Manisa karayolu bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.