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Türkiye
TRT Haber,AA 14.01.2025 19:38

İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle 11 kişi öldü

İstanbul'da, son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 11 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle 11 kişi öldü
[Fotoğraf: Arşiv]

İstanbul Bakırköy'de bir kişi, içki içtikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan adam, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Başakşehir'de de Türkmenistan uyruklu 3 kişi sahte içkiden öldü.

2024 yılı başından bu yana 50'den fazla kişi sahte içkiden hayatını kaybetti.

Ölümlerin artması üzerine İstanbul Valiliği, sorunla mücadele edebilmek için bir dizi uygulamayı hayata geçirdi.

Buna göre, alkol satışı yapan işletmelere 7 gün 24 saat kesintisiz ve belirlenen kalitede görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getirildi.

Yayımlanan genelgeye göre, kaçak ya da sahte içki satışı yapan, bu nedenle ölüme sebebiyet veren işletmeler ile bakanlık belgesi olmayan, içkili yer bölgesi dışında açıktan satış yapan işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.

İptal işlemi, ruhsat verme yetkisine sahip idari birimlerle koordineli şekilde yürütülecek. Denetimler de aralıksız sürdürülecek.

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