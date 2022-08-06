Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta aranan 52 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Uşak'ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 52 kişi yakalandı.
Uşak'ta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 29 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik bir dizi operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yakalanan 52 kişiden 41'i işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 11 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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