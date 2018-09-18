Uşak'ta ana doğal gaz borusunda gaz kaçağı meydana geldi

Uşak İslice Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde özel bir firma tarafından yapılan internet altyapı çalışmaları sırasında ana doğalgaz borusunda oluşan hasar dolayısıyla gaz kaçağı meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince boşaltılan bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu.

Bölgeye itfaiye, sağlık ve Uşak Doğalgaz Dağıtım Şirketine bağlı çok sayıda ekip de sevk edildi.

Bir süre sonra uzman ekipler hasar gören boruyu onararak gaz kaçağını sonlandırdı.

Uşak'ta geçen hafta internet altyapı çalışmaları sırasında ana su borusu patlamış, çok sayıda iş yeri su altında kalmıştı.

Kaynak: AA