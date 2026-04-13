Açık 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.04.2026 21:23

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 8 tutuklama

İstanbul’daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. 8 kişi tutuklandı, 11 kişi hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha polis ekiplerince gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a yükseldi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ve sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 11'i tutuklama, 8'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüpheliler Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan ve Leha Ahsen Alkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Gizem Melissa Alagöz, Oğuz Sarıpınar, Özlem Parlu, Cem Mirap, Samet Demirok, Onur Yükçü, Aleyna Bozok, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, İrem Şişman ve Mustafa Aksakallı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik dün düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.

3 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Kan ve saç örnekleri alınan 8 şüpheliyle ilgili Adli Tıp Kurumunda (ATK) tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel) ve Ender Eroğlu'nun test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.

ETİKETLER
Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Adana merkezli 8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne operasyon: 287 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:24
ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının başlamasının ardından Boğaz yönündeki iki tanker geri döndü
23:17
İtalya'da, Saraybosna'ya keskin nişancılığa gidenlere dair soruşturmada bir kişinin daha ifadesine başvuruldu
23:09
Emniyet Genel Müdürlüğü yeni hava araçlarını teslim aldı
23:10
ABD Başkanı Trump, dün Hürmüz Boğazı'ndan 34 geminin geçtiğini belirtti
22:20
Bakan Güler, Katar'daki Türk birliğinde incelemelerde bulundu
22:48
Alman Lufthansa'da pilotların ardından kabin ekibi de greve çıkıyor
Hakkari'de heyelan nedeniyle entegre katı atık tesisi zarar gördü
Hakkari'de heyelan nedeniyle entegre katı atık tesisi zarar gördü
FOTO FOKUS
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ